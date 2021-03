Jasper Stuyven | chi è il vincitore della Milano – Sanremo 2021

(Di sabato 20 marzo 2021) Si è conclusa in questi minuti la, prima classica di stagione del ciclismo: chi è il. Ha vinto la sua prima corsa classica il 28enne belga, nato a Lovanio e che corre per il team Trek-Segafredo. Infatti, il ciclista ha avuto la meglio sulla concorrenza agguerritissima che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

E' ancora il Belgio a festeggiare nella Milano - Sanremo 2021 ma non con il protagonista più atteso, nonché campione in carica, Wout Van Aert . A vincere è, che scatta negli ultimi 3 km e, anche grazie al lavoro involontario di Soren Kragh Andersen , va a trionfare davanti a uomini più accreditati come Caleb Ewan , bravo a resistere sulla ...Il belga chiude la 112esima edizione della 'classicissima' di 299 chilometri in 6 ore 38'06''vince in volata la Milano - Sanremo 2021. Il belga della Trek Segafredo si è imposto nella 112esima edizione della 'classicissima' chiudendo i 299 chilometri di percorso in 6 ore 38'06''...Il belga della Trek-Segafredo scatta e beffa l'intero gruppo: restano a secco i grandi favoriti della vigilia Van Aert, Alaphilippe e Van Der Poel ...SANREMO (Imperia) - Il belga Jasper Stuyven della Trek Segafredo, compagno di squadra di Vincenzo Nibali, ha vinto la 112ª edizione della Milano-Sanremo. Nella volata finale, Caleb Ewan ha conquistato ...