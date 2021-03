Isola dei Famosi, Miryea Stabile copia Francesca Cipriani? Esplode la polemica su Twitter (Di sabato 20 marzo 2021) Il lancio dall'elicottero di Miryea Stabile ha lasciato interdetta Francesca Cipriani, ex naufraga de L'Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di sabato 20 marzo 2021) Il lancio dall'elicottero diha lasciato interdetta, ex naufraga de L'dei

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - FrancoPalieri : @INEOS @americascup @INEOSTEAMUK @royal_squadron @AinslieBen @EmiratesTeamNZ Possono essere COR fin che vogliono, r… - infoitcultura : Isola dei Famosi, il Visconte lascia il gioco: “Sarà per la prossima volta” -