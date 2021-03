“Incredibile, è identica a lei”. Tutti d’accordo! Barbara D’Urso pubblica una foto e quel dettaglio non sfugge a nessuno (Di sabato 20 marzo 2021) In occasione della festa del papà Barbara D’Urso ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae insieme all’ex compagno, il produttore cinematografico Mauro Berardi. I due sono stati insieme dal 1982 al 1993 e dalla loro relazione sono nati due figli, Giammauro ed Emanuele. I due ragazzi sono lontani dal mondo dello spettacolo e la conduttrice mantiene il massimo riserbo su di loro. Giammauro è un medico mentre Emanuele è un fotografo. In più occasioni Barbara D’Urso ha ammesso che Mauro Berardi è stato “l’uomo che ho amato di più in vita mia”. Il loro legame infatti è stato spesso burrascoso, ma nel corso degli anni gli ex si sono riappacificati. “L’uomo più importante della mia vita è stato Mauro – aveva confessato la D’Urso qualche tempo fa a Verissimo -. È l’uomo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 marzo 2021) In occasione della festa del papàha condiviso su Instagram unache la ritrae insieme all’ex compagno, il produttore cinematografico Mauro Berardi. I due sono stati insieme dal 1982 al 1993 e dalla loro relazione sono nati due figli, Giammauro ed Emanuele. I due ragazzi sono lontani dal mondo dello spettacolo e la conduttrice mantiene il massimo riserbo su di loro. Giammauro è un medico mentre Emanuele è ungrafo. In più occasioniha ammesso che Mauro Berardi è stato “l’uomo che ho amato di più in vita mia”. Il loro legame infatti è stato spesso burrascoso, ma nel corso degli anni gli ex si sono riappacificati. “L’uomo più importante della mia vita è stato Mauro – aveva confessato laqualche tempo fa a Verissimo -. È l’uomo ...

