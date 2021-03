Il Covid rallenta. Ma l'Italia resta chiusa in rosso. Il bianco sparisce (Di sabato 20 marzo 2021) Andrea Cuomo I contagi settimanali aggiornati a ieri iniziano a diminuire. Ma l'Iss continua a frenare: "Mantenere severe misure di contenimento". Sardegna e Molise in arancione. Ieri 25.735 casi L'Italia resta quasi tutta in rosso, anche se il bollettino di ieri conferma un rallentamento dei contagi. Ma è un dato tendenziale che darà i suoi frutti nelle prossime settimane. Per ora secondo il report reso noto dall'Iss e analizzato dalla cabina di regia dieci regioni restano classificate a rischio alto: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria. Non ci sono grandi cambiamenti nella colorazione delle regioni: scala dal rosso all'arancione, come da noi annunciato, il Molise, mentre la Sardegna perde lo ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Andrea Cuomo I contagi settimanali aggiornati a ieri iniziano a diminuire. Ma l'Iss continua a frenare: "Mantenere severe misure di contenimento". Sardegna e Molise in arancione. Ieri 25.735 casi L'quasi tutta in, anche se il bollettino di ieri conferma unmento dei contagi. Ma è un dato tendenziale che darà i suoi frutti nelle prossime settimane. Per ora secondo il report reso noto dall'Iss e analizzato dalla cabina di regia dieci regionino classificate a rischio alto: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria. Non ci sono grandi cambiamenti nella colorazione delle regioni: scala dalall'arancione, come da noi annunciato, il Molise, mentre la Sardegna perde lo ...

