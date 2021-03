Gattuso: Osimhen per il sogno Champions. E Lozano scalpita (Di sabato 20 marzo 2021) Adesso, potrà scegliere senza condizionamenti. Potrà decidere la formazione in base alle sue esigenze tattiche e non obbligato dalle assenze. L'infermeria si è quasi svuotata, nel corso delle scorse ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 marzo 2021) Adesso, potrà scegliere senza condizionamenti. Potrà decidere la formazione in base alle sue esigenze tattiche e non obbligato dalle assenze. L'infermeria si è quasi svuotata, nel corso delle scorse ...

Advertising

Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #Gattuso: #Osimhen per il sogno Champions. Ma Lozano scalpita - ilRomanistaweb : ? Lì #Napoli, che dubbio per Gattuso: #Osimhen o #Mertens ??? @LeoFrenquelli - sportli26181512 : Gattuso: Osimhen per il sogno Champions. E Lozano scalpita: Gattuso: Osimhen per il sogno Champions. E Lozano scalp… - Gazzetta_it : #Gattuso: #Osimhen per il sogno Champions. Ma Lozano scalpita - ilnapolionline : ATTACCO - Gattuso ha scelto chi schierare tra Mertens e Osimhen contro la Roma - -