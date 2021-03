Fedez sbaglia e svela il nome della bambina (Di sabato 20 marzo 2021) Manca ormai pochissimo alla nascita della bambina di Chiara Ferragni e Fedez. In una storia su Instagram il rapper sta per chiamare la nascitura con il proprio nome ma Chiara Ferragni lo corregge all’ultimo secondo. Ormai siamo agli sgoccioli, la cicogna potrebbe arrivare a casa Ferragnez da un momento all’altro. Ieri era il compleanno del piccolo Leone, che ha compiuto tre anni, ora sui social il focus è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 marzo 2021) Manca ormai pochissimo alla nascitadi Chiara Ferragni e. In una storia su Instagram il rapper sta per chiamare la nascitura con il proprioma Chiara Ferragni lo corregge all’ultimo secondo. Ormai siamo agli sgoccioli, la cicogna potrebbe arrivare a casa Ferragnez da un momento all’altro. Ieri era il compleanno del piccolo Leone, che ha compiuto tre anni, ora sui social il focus è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

giuliabottini : GUdineToday: 'Udine è in Trentino', Fedez sbaglia e Taylor Mega lo corregge. - giuliabottini : CUdineToday: 'Udine è in Trentino', Fedez sbaglia e Taylor Mega lo corregge. - infoitscienza : 'Udine è in Trentino', Fedez sbaglia e Taylor Mega lo corregge -