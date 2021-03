Elisabetta Canalis a Verissimo, Silvia Toffanin scoppia in lacrime mentre parlano di mamma Bruna (Di sabato 20 marzo 2021) Elisabetta Canalis è potuta tornare in Italia e ha riabbracciato la madre, dopo essersi vaccinata contro il Covid negli Stati Uniti, dove risiede. Ospite quest’oggi a Verissimo, la showgirl racconta il rapporto speciale che le unisce, sino a non trattenere le lacrime. Anche Silvia Toffanin crolla, momenti di forte commozione in studio. Il ritorno in Italia di Elisabetta Canalis Lo scorso 26 dicembre Elisabetta Canalis era stata ospite di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, ma soltanto in video-collegamento. L’ex Velina di Striscia la Notizia, infatti, da tempo risiede negli Stati Uniti assieme al marito Brian Perry e alla figlia Skyler Eva. Tuttavia, come ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 20 marzo 2021)è potuta tornare in Italia e ha riabbracciato la madre, dopo essersi vaccinata contro il Covid negli Stati Uniti, dove risiede. Ospite quest’oggi a, la showgirl racconta il rapporto speciale che le unisce, sino a non trattenere le. Anchecrolla, momenti di forte commozione in studio. Il ritorno in Italia diLo scorso 26 dicembreera stata ospite di, ai microfoni di, ma soltanto in video-collegamento. L’ex Velina di Striscia la Notizia, infatti, da tempo risiede negli Stati Uniti assieme al marito Brian Perry e alla figlia Skyler Eva. Tuttavia, come ...

Advertising

Pamelitanaa : La bellezza di Elisabetta Canalis e' stratosferica.. bellezza naturale . questa e' la vera bellezza non le facce pl… - greysonelove : California per Elisabetta Canalis avanguardia #Verissimo - 8antonio8989 : Ma se non vi piace Elisabetta Canalis, perché non cambiate canale? #Verissimo - Micol_2893 : Non la sigla di The OC in sottofondo alla presentazione di Elisabetta Canalis!!! ???? #Verissimo - romelalukaka : Elisabetta Canalis è sempre bellissima #Verissimo -