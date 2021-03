Elga Enardu dopo l’operazione col naso rifatto spiega tutto a chi la critica (Foto) (Di sabato 20 marzo 2021) Una pioggia di critiche sui social per Elga Enardu che ha rifatto il naso in piena pandemia e che soprattutto ha mostrato il video mentre il chirurgo le spiega come è andata l’operazione (Foto). Mentre gli ospedali sono pieni di persone che lottano contro il covid per molti Elga Enardu non avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento di rinoplastica. E’ vero l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato una sistematina al suo nasino rendendolo ancora più bello ma aveva davvero necessità di intervenire perché non respirava bene. Per qualcuno è una bella scusa, quella che usano in molti, ma lei posta il video in cui il chirurgo le spiega cosa ha dovuto fare durante l’intervento, com’era messo il suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 marzo 2021) Una pioggia di critiche sui social perche hailin piena pandemia e che sopratha mostrato il video mentre il chirurgo lecome è andata). Mentre gli ospedali sono pieni di persone che lottano contro il covid per moltinon avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento di rinoplastica. E’ vero l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato una sistematina al suo nasino rendendolo ancora più bello ma aveva davvero necessità di intervenire perché non respirava bene. Per qualcuno è una bella scusa, quella che usano in molti, ma lei posta il video in cui il chirurgo lecosa ha dovuto fare durante l’intervento, com’era messo il suo ...

