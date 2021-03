Dl Sostegni | Confesercenti Lombardia | ' misure inadeguate per molti settori'

(Di sabato 20 marzo 2021) Milano, 20 mar. (Adnkronos) - "pergravemente danneggiati dalle politiche di chiusure". E' questo il giudizio sommario di Gianni Rebecchi, presidentealla prima valutazione dei contenuti del cosiddetto Decreto. "Il valore medio degli aiuti ottenuti finora dal sistema delle imprese è di circa 3.000 euro per ogni impresa. Se pensiamo al calo dei consumi registrato nel 2020 rispetto al 2019 di circa 110 miliardi, possiamo renderci conto di quanto ancora resti da fare per sostenere le imprese: la misura tra ciò che serve e quanto è previsto rappresenta tutta la distanza tra chi governa e chi ha subito le conseguenze più drastiche del fermo attività imposto". Il pensiero è rivolto a tante categorie che hanno ...

Campania boccia senza riserve il Decretovarato dal Governo Draghi perché inadeguato sia ad aiutare le aziende campane e del Meridione che a rilanciare l'economia dei territori. ..."Il messaggio che passa è sempre lo stesso: arrangiatevi" . Francesco Chirillo, presidente diCatanzaro , stronca senza appello il cosiddetto "Decreto" appena varato dal governo Draghi. "Nessun cambio di passo" rispetto all'esecutivo Conte , il giudizio di Chirillo. " ...Il direttore di Confesercenti Cuneo Nadia Dal Bono: “Ora i fondi devono arrivare in maniera tempestiva. Chiediamo di cancellare la tassa per il suolo pubblico per tutto il 2021" ...Confesercenti Campania boccia senza riserve il Decreto Sostegni varato dal Governo Draghi perché inadeguato sia ad aiutare le aziende campane e del Meridione che a rilanciare l’economia dei ...