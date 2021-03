Digitale Terrestre DVB-T2: bisogna iniziare a risintonizzare (Di sabato 20 marzo 2021) Come noto, il 2021 sarà l’anno dello switch off definitivo del Digitale Terrestre allo standard di riproduzione DVB-T2 ma già da qualche mese stanno arrivando di volta in volta alcune novità relative a singoli canali pertanto bisogna iniziare a risintonizzare. Tantissime le novità in arrivo, tra canali tutti nuovi e interamente in alta definizione. Il cambio di frequenze obbliga però ad una tecnologia aggiornata per agganciare tutte le emittenti, motivo per cui milioni di italiani saranno costretti a metter mano al portafogli e comprare un nuovo TV o decoder Tivùsat. Come verificare se la tv è compatibile con DVB-T2? Per chi volesse verificare da subito che la propria Tv è compatibile con il nuovo standard o se sarà necessario cambiarla o compare un decoder, sarà sufficiente sintonizzarsi ... Leggi su helpmetech (Di sabato 20 marzo 2021) Come noto, il 2021 sarà l’anno dello switch off definitivo delallo standard di riproduzione DVB-T2 ma già da qualche mese stanno arrivando di volta in volta alcune novità relative a singoli canali pertanto. Tantissime le novità in arrivo, tra canali tutti nuovi e interamente in alta definizione. Il cambio di frequenze obbliga però ad una tecnologia aggiornata per agganciare tutte le emittenti, motivo per cui milioni di italiani saranno costretti a metter mano al portafogli e comprare un nuovo TV o decoder Tivùsat. Come verificare se la tv è compatibile con DVB-T2? Per chi volesse verificare da subito che la propria Tv è compatibile con il nuovo standard o se sarà necessario cambiarla o compare un decoder, sarà sufficiente sintonizzarsi ...

