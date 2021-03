Damiano, del gruppo dei Maneskin, è fidanzato segretamente? (Di sabato 20 marzo 2021) Grandi soddisfazioni, per il gruppo musicale romano dei Maneskin, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che sta scalando le classifiche di vendita, ed è tra i più visualizzati su youtube. Damiano dei Maneskin fidanzato segretamente Il gruppo rock, rappresenterà l’Italia all’Eurovision song contest, ma per partecipare, sarà costretto, a togliere le parolacce dal testo della loro canzone, perchè, non ammesse nel regolamento, della competizione internazionale. Il gruppo, come già detto, sta riscuotendo grande successo, e grande popolarità sta avendo uno dei componenti della band, il leader Damiano David. Il giovane, dall’aspetto bello e dannato, ha fatto breccia nel cuore delle fan, le quali, ... Leggi su formatonews (Di sabato 20 marzo 2021) Grandi soddisfazioni, per ilmusicale romano dei, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che sta scalando le classifiche di vendita, ed è tra i più visualizzati su youtube.deiIlrock, rappresenterà l’Italia all’Eurovision song contest, ma per partecipare, sarà costretto, a togliere le parolacce dal testo della loro canzone, perchè, non ammesse nel regolamento, della competizione internazionale. Il, come già detto, sta riscuotendo grande successo, e grande popolarità sta avendo uno dei componenti della band, il leaderDavid. Il giovane, dall’aspetto bello e dannato, ha fatto breccia nel cuore delle fan, le quali, ...

bilillobedette : RT @telemaco57: #staseraitalia guardi Damiano che se il nuovo segretario del Pd si presenta con i vecchi slogan che hanno gia' fallito in p… - digg0ry_ : @littlemvoony @myloveshoran Muoio fran sblocca Damiano non ci sono più tweet del 2013 da commentare - RIndrio : RT @serenel14278447: @giuseppenotarn1 @RIndrio @cinziasecchi @Mayflower014 @lorie_ra @avadesordre 6/di collaborare con alcuni fra i più imp… - arixsvt : RT @dontalkoutloud1: noi gay non avremo avuto la benedizione del Vaticano ma abbiamo avuto quella di Damiano David NEL NOME DEL PADRE DEL F… - hippiemvsic : questa parte di nel nome del padre mi ha colpito tantissimo comunque, damiano.... ?? -