Da lunedì 22 marzo stop a chi arriva nelle seconde case in Toscana se non ha la residenza (Di sabato 20 marzo 2021) "Il criterio non è più quello del medico di famiglia ma della residenza" ha spiegato il presidente della Regione Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 20 marzo 2021) "Il criterio non è più quello del medico di famiglia ma della" ha spiegato il presidente della Regione

Advertising

raicinque : In occasione delle celebrazioni per i settecento anni dalla morte di #Dante, appuntamento con 'Sciarada - Speciale… - RaiNews : #coronavirus #covid19 la nuova #ordinanza entra in vigore lunedì: 10 regioni rosse, 11 in arancione - MediasetPlay : È tempo di #IsolaParty, dal 22 marzo in streaming con @AndreaDianetti e @ValeriAngione! ... Ogni lunedì e giovedì… - Viperland : RT @HDblog: Amazon Italia si ferma lunedì 22 marzo: niente consegne, lo sciopero è nazionale - pantanac : RT @CristofaroFranc: Nella puntata di Domenica 21 marzo continuiamo il percorso sulla Quaresima e vi racconteremo la storia di Jacopo che i… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì marzo Covid, Casini è guarito: 'Finalmente il tampone è negativo' Leggi anche > Lunedì il rientro in Senato, in tempo per ascoltare il discorso del Presidente Draghi sul Consiglio europeo.

4 medici venezuelani arrivati a Termoli. Moduli di Terapia Intensiva pronti dopo Pasqua Dunque a partire da lunedì 22 marzo quattro medici venezuelani saranno i n forza nel reparto di Medicina d'Urgenza . Si tratta di Clementina Ortiz, Maria Balbo, Edoardo Guvaria e Kevin Rincon. Di ...

Lombardia in zona rossa da lunedì 15 marzo: è ufficiale. Fontana: «Mi auguro che sia l’ultimo sacrificio» Corriere della Sera Leggi anche >il rientro in Senato, in tempo per ascoltare il discorso del Presidente Draghi sul Consiglio europeo.Dunque a partire da22quattro medici venezuelani saranno i n forza nel reparto di Medicina d'Urgenza . Si tratta di Clementina Ortiz, Maria Balbo, Edoardo Guvaria e Kevin Rincon. Di ...