Coronavirus, in Piemonte riprendono le vaccinazioni con AstraZeneca: in arrivo altre 100mila dosi (Di sabato 20 marzo 2021) Al quinto giorno dall'avvio le preadesioni della fascia 70 - 79 anni attraverso il portale www.ilPiemontetivaccina.it sono state in tutto 141.556. Invece 76.613 le richieste di vaccinazione per ...

regionepiemonte : Vuoi diventare volontario della campagna vaccinale? Se sei un medico, un pediatra, un odontoiatra, un infermiere,… - LaStampa : Coronavirus, nella mappa europea del contagio sei regioni italiane passano zona rosso scuro (compreso il Piemonte) - Alberto_Cirio : ???? ++RECLUTAMENTO VOLONTARI PER IL NOSTRO ESERCITO DEL VACCINO Ricordate il celebre manifesto “I want you” con lo Z… - manginobrioches : RT @Antonio_Caramia: Ingressi in Terapia intensiva dal lunedì al venerdì nelle ultime 5 settimane. ??Totali: 717 ? 1.379 +92%?? ??Piemonte:… - fircbvercelli : RT @Alberto_Cirio: ???? ++RECLUTAMENTO VOLONTARI PER IL NOSTRO ESERCITO DEL VACCINO Ricordate il celebre manifesto “I want you” con lo Zio Sa… -