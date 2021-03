Conferenza stampa Pirlo: «Gara particolare. Mettiamo pressione all’Inter» (Di sabato 20 marzo 2021) Andrea Pirlo ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della Gara contro il Benevento: ecco le dichiarazioni del tecnico della Juve Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della Gara contro il Benevento. Le sue parole. PARTITA – «È una Gara particolare e importante, prima della sosta. Può darsi che i ragazzi abbiano la testa alle nazionali o ai giorni liberi. Ma ci siamo detti che è una partita fondamentale. Loro sono una buona squadra, che sa stare bene in campo e difendersi bene. Conosco il loro allenatore, dovremo stare attenti». RECUPERI DOPO LA SOSTA – «Speriamo di recuperare Dybala, avrà una settimana o due per provare a rimettersi con la squadra. Ma aspettiamo. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Andreaha parlato inalla vigilia dellacontro il Benevento: ecco le dichiarazioni del tecnico della Juve Andrea, tecnico della Juventus, ha parlato inalla vigilia dellacontro il Benevento. Le sue parole. PARTITA – «È unae importante, prima della sosta. Può darsi che i ragazzi abbiano la testa alle nazionali o ai giorni liberi. Ma ci siamo detti che è una partita fondamentale. Loro sono una buona squadra, che sa stare bene in campo e difendersi bene. Conosco il loro allenatore, dovremo stare attenti». RECUPERI DOPO LA SOSTA – «Speriamo di recuperare Dybala, avrà una settimana o due per provare a rimettersi con la squadra. Ma aspettiamo. ...

