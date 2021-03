Canzone Segreta replica seconda puntata in tv e in streaming

Advertising

Raiofficialnews : ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marc… - RaiUno : Rivivi tutte le emozioni delle sorprese di questi magnifici ospiti ? La seconda puntata di #CanzoneSegreta è su Ra… - LSantillo_96 : @valeriolundini Ma hai i quadri de La Canzone segreta. Di che ti lamenti? - fragilepoesia : niente. si suppone che saranno ospiti a “canzone segreta” il prossimo venerdì. - _DAGOSPIA_ : PIPPITEL! SU RAI1 CALA LO SHOW DI SERENA ROSSI: 'CANZONE SEGRETA' CONQUISTA IL 17.5% DI SHARE CON...… -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone Segreta

... in queste settimane è impegnata nella conduzione del programma "", in prima serata su Rai1. Serena Rossi accoglie gli ospiti che, seduti sulla celebre poltrona bianca, ricevono una ...vince la prima serata ma in calo rispetto alla prima puntata di venerdì scorso. Cresce invece Quarto Grado, che batte Le Iene, mentre resta stabile Propaganda Live e in leggero aumento ...Ascolti tv 19 marzo: vince Canzone Segreta su Rai 1 con il 17,4% di share – Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri, venerdì 19 marzo. ASCOLTI TV 19 MARZO. Come ogni mattina, qui trovi i dati ...Grandi protagonisti della seconda puntata di Canzone Segreta su Rai Uno sono stati Diego Armando Maradona e Pino Daniele. I due sono stati ricordati durante l'ospitata di Ciro Ferrara, che aveva un le ...