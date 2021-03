Cagliari, Semplici: “Risultato bugiardo. Salvezza? Abbiamo le carte per venirne fuori” (Di sabato 20 marzo 2021) Il Cagliari esce sconfitto dalla sfida Salvezza contro lo Spezia.Un Risultato difficile da digerire, con la classifica che si fa sempre più pesante. Il tecnico dei sardi, Leonardo Semplici ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita ai microfoni di Sky Sport, in cui ha analizzato la sconfitta.Serie A, Spezia-Cagliari 2-1: ai bianconeri lo scontro Salvezza, al 94? il “no” dal Var a Joao Pedro. La classificaL'ex allenatore della Spal è amareggiato per il Risultato, ma cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo disputato un buon primo tempo, purtroppo alla prima indecisione della ripresa Abbiamo preso gol complicando il nostro discorso. Poi ci siamo divorati due gol con Pereiro e Simeone ed è arrivato il secondo ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Ilesce sconfitto dalla sfidacontro lo Spezia.Undifficile da digerire, con la classifica che si fa sempre più pesante. Il tecnico dei sardi, Leonardoha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita ai microfoni di Sky Sport, in cui ha analizzato la sconfitta.Serie A, Spezia-2-1: ai bianconeri lo scontro, al 94? il “no” dal Var a Joao Pedro. La classificaL'ex allenatore della Spal è amareggiato per il, ma cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: "disputato un buon primo tempo, purtroppo alla prima indecisione della ripresapreso gol complicando il nostro discorso. Poi ci siamo divorati due gol con Pereiro e Simeone ed è arrivato il secondo ...

Advertising

Mediagol : #Cagliari, Semplici: 'Risultato bugiardo. Salvezza? Abbiamo le carte per venirne fuori' - Pall_Gonfiato : Cagliari, Semplici: 'Non meritavamo la sconfitta. Classifica dura ma dipende da noi' - sportli26181512 : Cagliari, Semplici: 'Non meritavamo di perdere. Ci siamo fatti male da soli': Cagliari, Semplici: 'Non meritavamo d… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Semplici: 'Oggi non meritavamo di perdere e non potevamo permettercelo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Semplici: 'Oggi non meritavamo di perdere e non potevamo permettercelo' -