Cagliari | Pavoletti | «Ci possiamo salvare Ma dobbiamo cambiare atteggiamento»

(Di sabato 20 marzo 2021) Leonardo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro lo Spezia Leonardo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro lo Spezia. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 SCONFITTA – «È un momento difficile, ilha valore. Ho visto tirare fuori tante cose buone, questo è un bello schiaffo che non ci si meritava ma oraessere uomini e portare a casa le vittorie. Io sono convinto che cimafare qualcosa in più, sotto il profilo dell’». CRESCITA – «Ribadisco che la qualità l’abbiamo.trovare la ...

Advertising

CentotrentunoC : #Cagliari ???? #SpeziaCagliari IL COMMENTO ?? | Al rientro dalla squalifica Leonardo #Pavoletti non è riuscito a las… - sportface2016 : #SerieA Le parole di #Pavoletti dopo #SpeziaCagliari - cinziam986 : @Veg_Markuz Infatti, quello che mi chiedo è cosa successo al Cagliari? Ha fatto una partita incomprensibile, fatta… - MauroDIsa2 : RT @Vivo_e_vegeto: Quindi nonostante la presenza oggi dei due fuoriclasse Pavoletti e Lykoggianis il Cagliari ha perso contro lo Spezia?? I… - Vivo_e_vegeto : Quindi nonostante la presenza oggi dei due fuoriclasse Pavoletti e Lykoggianis il Cagliari ha perso contro lo Spezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Pavoletti

Leonardo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro lo Spezia: le sue ...La rincorsa del, veemente e persino commovente, era cominciata troppo tardi, grazie ai cambi effettuati al 24' del secondo tempo da Semplici: Simeone pere Pereiro per Lykogiannis. ...Calcio, sei infinitamente bello. "Un Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola": mi si passi l’augusta e impropria, in questa sede, citazione ...I liguri ritrovano i tre punti dopo cinque gare grazie alle reti di Piccoli e Maggiore. Per i sardi segna Pereiro, gol annullato a Joao Pedro al 94' ...