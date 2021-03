Cagliari | Pavoletti assolve Simeone | “Difficile convivere con questa pressione”

(Di sabato 20 marzo 2021) Ilnon riesce a tornare alla vittoria. I sardi cadono sul campo dello Spezia e incassano il secondo k.o. consecutivo, che, sommato al pari contro la Sampdoria, rappresenta la terza gara senza vittorie di fila.caption id="attachment 1101303" align="alignnone" width="3510"(getty images)/captionMOMENTOAl termine del match, l'attaccante Leonardointerviene ai microfoni di Sky Sport: "E' un momento, ma ilha valore. In questo periodo ho visto tirare fuori tante cose buone. Questo è uno schiaffo che non meritavamo, ma ora bisogna essere uomini e da qui alla fine tirare fuori il più possibile per fare punti. Sono convinto che possiamo salvarci, però dobbiamo fare qualcosa in più, soprattutto a livello di ...

Commenta per primo Leonardo Semplici, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la sconfitta per 2 - 1 contro lo Spezia: '...mai non avete sfruttato la presenza di...... oggi siamo stati bravi a raddoppiare e a soffrire perchè c'era il ritorno delche ha messo Cerri,, Joao Pedro, Simeone, ed è normale che ti mette in difficoltà. Siamo stati bravi ...LA SPEZIA - "Era più di un mese che non gioivamo, è normale che ci tenevo a farlo. Soffrire gli ultimi minuti in questo modo dopo un vantaggio di due gol non è normale... in questo momento siamo una s ...Ancora Italiano: "Soffrire meno dietro? È un po' difficile, anche a me piacerebbe stare lontano dall'area quando arrivano i Pavoletti e i Cerri, ma poi in quei casi l'allenatore sparisce: giuro che li ...