"Vado via dal reality". Isola dei Famosi, il primo abbandono. Il naufrago si arrende: "Non ce la faccio" (Di venerdì 19 marzo 2021) Durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2021 c'è stata la prima eliminazione. In nomination c'erano Drusilla Gucci e Ferdinando Guglielmotti. Ad avere la peggio è stato il visconte che ha dovuto abbandonare l'avventura. E come è capitato nelle scorse edizioni all'eliminato è stato concesso di approdare a Parasite Island e proseguire l'avventura insieme a Fariba e Ubaldo. Una specie di ultima spiaggia, insomma. Guglielmotti doveva prendere il posto di Marco Maddaloni e aiutare Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo nel loro percorso di aspiranti naufraghi. Il visconte non è apparso subito convinto dell'opportunità che gli è stata offerta. Dopo l'eliminazione non si sentiva dell'umore giusto per continuare. Durante la puntata lo ha detto più volte, ma Ilary Blasi e tutto lo studio lo hanno convinto a non rinunciare. La conduttrice, come l'amico Bruno ospite in ...

