Vaccino AstraZeneca, Locatelli: «Trombosi in 25 casi su 20 milioni, Covid è molto più pericoloso»

Il presidente del Css: «Non ci sono evidenze che il Vaccino aumenti il rischio di complicanze». E Aifa sconsiglia l'utilizzo di farmaci prima o dopo la somministrazione: «Non ci sono rischi neanche per le donne che prendono la pillola»

