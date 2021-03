Una spia cinese si è infiltrata nella Nato. Ecco chi è (Di venerdì 19 marzo 2021) Tarmo Kõuts è stato condanNato la settimana scorsa a tre anni di prigione, come ha riportato Aleksander Toots – il vice direttore del servizio di controspionaggio estone, noto anche come Kapo. L’alto funzionario di Tallinn ha dichiarato a The Daily Beats che Kõuts è stato reclutato nel 2018 dall’Ufficio di Intelligence cinese del Dipartimento di Stato Maggiore Congiunto della Commissione Militare Centrale insieme ad un associato, ancora sotto sentenza. Entrambi sono stati arrestati il 9 settembre 2020, ma nessuna pubblicità o discussione del caso è venuta fuori sui media estoni fino ad oggi. Il vice direttore del Kapo ha affermato, in un’intervista esclusiva al The Daily Beats, che Kõuts è stato reclutato in territorio cinese e che “era motivato dalle tradizionali debolezze umane, come il denaro e il bisogno di riconoscimento”. Da ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 marzo 2021) Tarmo Kõuts è stato condanla settimana scorsa a tre anni di prigione, come ha riportato Aleksander Toots – il vice direttore del servizio di controspionaggio estone, noto anche come Kapo. L’alto funzionario di Tallinn ha dichiarato a The Daily Beats che Kõuts è stato reclutato nel 2018 dall’Ufficio di Intelligencedel Dipartimento di Stato Maggiore Congiunto della Commissione Militare Centrale insieme ad un associato, ancora sotto sentenza. Entrambi sono stati arrestati il 9 settembre 2020, ma nessuna pubblicità o discussione del caso è venuta fuori sui media estoni fino ad oggi. Il vice direttore del Kapo ha affermato, in un’intervista esclusiva al The Daily Beats, che Kõuts è stato reclutato in territorioe che “era motivato dalle tradizionali debolezze umane, come il denaro e il bisogno di riconoscimento”. Da ...

