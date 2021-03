Triathlon | dal primo maggio ripartiranno le qualificazioni olimpiche per Tokyo 2021

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 marzo 2021) Si muove qualcosa di importante per quanto riguarda la stagione del. Dopo lunghi mesi di incertezza, il Board di Worldha annunciato che, a partire dal, si riapriranno i periodi di qualificazione olimpica e paralimpica in vista dei Giochi Olimpici di. Per quanto riguarda il percorso olimpico, la data ultima per acquisire punteggi per la qualifica è stata fissata nel 21 giugno. Nella finestra valida per l’acquisizione di punteggi utili, quindi, attualmente il calendario prevede le WorldChampionship Series di Yokohama e Leeds e le WorldCup di Osaka, Lisbona, Arzachena e Huatulco. Il WorldExecutive Board, inoltre, ha anche approvato le regole per il formato ...