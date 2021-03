Terra dei Fuochi | Action Day tra Caserta e Napoli | sigilli a tre aziende che inquinano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’operazione interforze di contrasto ai reati ambientali, cosiddetto ‘Day’, si è svolta nei comuni di Arzano (Na) e San Felice al Cancello (Ce), su disposizione dell’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “dei”. In azione 23 equipaggi per un totale di 55 unità di forze dell’ordine, esercito, Polizie locali e personale di Asl e Arpac, che hanno controllato le località e i siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, e piccole, spesso abusive e responsabili degli sversamenti illeciti. In particolare sono state controllate 10 attività di cui tre sequestrate, mentre quattro persone sono state denunciate; i reati contestati sono la ...