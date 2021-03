Scontro frontale tra due auto, incidente tragico: la ricostruzione (Di venerdì 19 marzo 2021) Il bilancio dello Scontro frontale tra due auto è di una vittima di 46 anni. L’uomo sarebbe morto sul colpo, le altre persone invece non sarebbero in pericolo di vita.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 19 marzo 2021) Il bilancio dellotra dueè di una vittima di 46 anni. L’uomo sarebbe morto sul colpo, le altre persone invece non sarebbero in pericolo di vita.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

