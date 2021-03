Ringo sì vax | Due dosi e mi sento superStarr

(Di venerdì 19 marzo 2021) Vaccinato? Sì, vaccinato. "…E ho fatto pure il richiamo" assicura in videoStarr da Roccabella West, il suo studio casalingo a Beverly Hills, presentando il nuovo ep Zoom In , cinque brani, da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ringo vax

QUOTIDIANO.NET

A Zoom Inha lavorato tra aprile e ottobre, senza rinunciare a plotoni di amici come testimoniano le presenze di Dave Grohl, Ben Harper, Lenny Kravitz, Joe Walsh , Corinne Bailey Rae, Eric ......" piantagrane dei fan che si vedono annullare una tappa italiana di un Beatle vivente (e mica... Per tutto il resto ci sono i No Mask, i Noe lo shopping natalizio con licenza di uccidere. 7 #...Ottant’anni da ragazzo. Il disco “Zoom In” e un brano con McCartney, un libro, un film. "Cosa mi è mancato con il Covid? Gli abbracci" ...