Proposta degli albergatori: un laboratorio itinerante per garantire sicurezza sanitaria (VIDEO) (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Autofinanziare un laboratorio itinerante in grado di garantire assistenza sanitaria ai turisti che sceglieranno la Campania per le loro vacanze. E' la Proposta che lanciata ieri da Alfonso Iaccarino, il noto ristoratore sorrentino, ha trovato ampia condivisione anche da parte del mondo degli imprenditori del settore turistico salernitano. A confermarlo è il presidente del Gruppo Alberghi e Turismo di Confidustria Salerno, Giovannantonio Puopolo che ieri ha nuovamente incontrato con gli altri rappresentanti del settore l'assessore regionale Casucci. Come riferito dal rappresentante di Confindustria, c'è un target di turisti soprattutto inglesi e danesi che scalpitano per venire in vacanza nel nostro territorio ma a patto di avere garanzie ...

