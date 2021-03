PlayStation Plus: l'abbonamento a 12 mesi regala €15 di credito PSN (Di venerdì 19 marzo 2021) Se dovete rinnovare l'abbonamento a PlayStation Plus allora questa notizia fa per voi. Sul sito ufficiale, Sony ha una nuova offerta per tutti i giocatori: acquistando l'abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus riceverete un rimborso di 15 euro sotto forma di credito da utilizzare sullo Store. La promozione vi stuzzica? Allora affrettatevi perché avrete tempo fino alle ore 10:00 del 23 marzo. La pagina riporta: "15 € di Fondi del portafoglio PS Store. L'aggiunta del credito PS Store all'account per PSN può richiedere fino a 20 giorni. Questo abbonamento è un abbonamento continuato a pagamento e una tariffa d'abbonamento ricorrente di €59,99 sarà dedotta ogni anno dal tuo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021) Se dovete rinnovare l'allora questa notizia fa per voi. Sul sito ufficiale, Sony ha una nuova offerta per tutti i giocatori: acquistando l'di 12riceverete un rimborso di 15 euro sotto forma dida utilizzare sullo Store. La promozione vi stuzzica? Allora affrettatevi perché avrete tempo fino alle ore 10:00 del 23 marzo. La pagina riporta: "15 € di Fondi del portafoglio PS Store. L'aggiunta delPS Store all'account per PSN può richiedere fino a 20 giorni. Questoè uncontinuato a pagamento e una tariffa d'ricorrente di €59,99 sarà dedotta ogni anno dal tuo ...

