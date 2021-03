Per le vittime del Covid il bosco della vita: 'Il ricordo è la nostra cura e la speranza' (Di venerdì 19 marzo 2021) FANO - Il vento tagliente sotto il sole di marzo abbatte nel parco le bandiere istituzionali, il direttore dell'Area vasta si commuove quando parla degli sforzi per cercare di sconfiggere la pandemia ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 19 marzo 2021) FANO - Il vento tagliente sotto il sole di marzo abbatte nel parco le bandiere istituzionali, il direttore dell'Area vasta si commuove quando parla degli sforzi per cercare di sconfiggere la pandemia ...

Giornata della memoria per vittime Covid: con la nuova legge si possono donare ore di lavoro alla ... Il Sole 24 ORE Sala tra ricordo e polemiche "stoppa" il nuovo stadio Anche il sindaco Beppe Sala ha osservato ieri un minuto di raccoglimento davanti a Palazzo Marino per le vittime del Covid. La giornata della memoria «è importante perché questo è un territorio che ha ...

Silenzio commosso per le vittime del virus In piazza le massime autorità civili e religiose per ricordare gli oltre mille morti. A Bergamo, con Mario Draghi, anche la sindaca di Novellara Elena Carletti ...

