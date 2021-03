Nikolaj Coster-Waldau nel cast di God is a bullet

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 19 marzo 2021), Jamie Foxx, Maika Monroe, January Jones e Andrew Dice Clay sono i protagonisti di God is aScritto e diretto da Nick Cassavetes (The Notebook), God is aè l’action thriller di prossima uscita che vedrà nella presenza di numerosi attori di successo:(Game of Thrones), Jamie Foxx (Ray), Maika Monroe (It Follows), January Jones (Mad Men) e Andrew Dice Clay (Entourage). Basato sull’omonimo romanzo di Boston Teran, il film seguirà le vicende del vice detective Bob Hightower () che trova la sua ex moglie assassinata e la figlia rapita da un culto satanico. Frustrato dalle indagini ufficiali fallite, decide di continuare a ...