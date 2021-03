LIVE Biathlon, Sprint donne Oestersund in DIRETTA: Dorothea Wierer non vince per soli 2?5! (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL SECONDO POSTO DI Dorothea Wierer LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI Biathlon 13.35 Si chiude qui la DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 15:30 per la prova maschile! A più tardi. 13.33 Due errori per Baserga che dunque non finirà a punti. Vittozzi chiude 20esima. 13.31 Con la prova odierna intanto Wierer si riavvicina pesantemente a Oeberg in classifica e il terzo posto della generale domani può diventare una realtà. 13.29 Baserga con lo zero a terra, staccata di 37? mentre ne manca 2 Goreeva. 13.28 Male Carrara oggi, 68esima su 74 all’arrivo sin qui con i 4 errori, a 3? dalla testa 13.26 Sbaglia sull’ultimo Elena Kruchinkina, che era una di quelle che con lo zero poteva puntare ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL SECONDO POSTO DILA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI13.35 Si chiude qui la. Appuntamento alle 15:30 per la prova maschile! A più tardi. 13.33 Due errori per Baserga che dunque non finirà a punti. Vittozzi chiude 20esima. 13.31 Con la prova odierna intantosi riavvicina pesantemente a Oeberg in classifica e il terzo posto della generale domani può diventare una realtà. 13.29 Baserga con lo zero a terra, staccata di 37? mentre ne manca 2 Goreeva. 13.28 Male Carrara oggi, 68esima su 74 all’arrivo sin qui con i 4 errori, a 3? dalla testa 13.26 Sbaglia sull’ultimo Elena Kruchinkina, che era una di quelle che con lo zero poteva puntare ...

