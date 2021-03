“Le spese non erano pazze”. Assolti 19 ex consiglieri liguri: il viceministro Rixi fu costretto alle dimissioni (Di venerdì 19 marzo 2021) “Il fatto non sussiste”. Con questa motivazione la Corte d’appello di Genova ha assolto i 19 ex consiglieri regionali che erano stati condannati in primo grado a pene detentive fino a 3 anni e 5 mesi per le cosiddette “spese pazze” in liguria che avevano fatto scandalo due anni fa. Tra di loro anche l’ex viceministro Edoardo Rixi, costretto alle dimissioni sotto la furia del M5s. Il M5s cavalcò la vicenda contro il viceministro Rixi “I 19 ex consiglieri della Regione liguria accusati di peculato sono stati Assolti. Tra loro anche gli amici Edoardo Rixi e Matteo Rosso, a cui va il mio abbraccio, certo che continueranno ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) “Il fatto non sussiste”. Con questa motivazione la Corte d’appello di Genova ha assolto i 19 exregionali chestati condannati in primo grado a pene detentive fino a 3 anni e 5 mesi per le cosiddette “” ina che avevano fatto scandalo due anni fa. Tra di loro anche l’exEdoardosotto la furia del M5s. Il M5s cavalcò la vicenda contro il“I 19 exdella Regionea accusati di peculato sono stati. Tra loro anche gli amici Edoardoe Matteo Rosso, a cui va il mio abbraccio, certo che continueranno ...

