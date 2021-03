Isola dei Famosi | il “noto” Visconte Ferdinando abbandona il gioco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ilhato definitivamente l’dei2021. Durante la striscia day-time andata in onda poco fa su Canale 5, il naufrago ha spiegato: “Purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei in grado più di continuare questo”. Nella puntata andata in onda in prime time ieri 18 marzo, il, al televoto con Drusilla Gucci, era stato eliminato. Ferito nell’orgoglio aveva deciso di rifiutare la possibilità di soggiornare a Paraside Island, una vera e propria ultima spiaggia, dove già erano presenti Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Poi, dopo l’insistenza della conduttrice Ilary Blasi e gli altri presenti nello studio, aveva deciso di rimanere qualche giorno. Nella notte, ha cambiato idea. L'articolo proviene ...