Il PEI non ha più natura vincolante | può essere derogatoin meglio o in peggio da successive decisioni collegiali Sentenza

Il PEI non ha più natura vincolante, può essere derogato(in meglio o in peggio) da successive decisioni collegiali. Sentenza (Di venerdì 19 marzo 2021) Una interessante Sentenza del TAR del Lazio del 15 marzo N. 03084/2021 accogliendo parzialmente il ricorso di una famiglia con il quale denunciava la mancata piena assegnazione delle ore in materia di sostegno, afferma dei principi importanti sulla nuova normativa vigente in tale ambito. Se ne riportano i passaggi ritenuti più rilevanti a partire dalla natura che deve essere riconosciuta al PEI, passando dalla formulazione dei nuovi organi collegiali, concludendo con quale debba essere l'atto da considerarsi come eventualmente lesivo e da impugnare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 marzo 2021) Una interessantedel TAR del Lazio del 15 marzo N. 03084/2021 accogliendo parzialmente il ricorso di una famiglia con il quale denunciava la mancata piena assegnazione delle ore in materia di sostegno, afferma dei principi importanti sulla nuova normativa vigente in tale ambito. Se ne riportano i passaggi ritenuti più rilevanti a partire dallache devericonosciuta al PEI, passando dalla formulazione dei nuovi organi, concludendo con quale debbal'atto da considerarsi come eventualmente lesivo e da impugnare. L'articolo .

