Il medico anti tamponi se la prende con l' Ema | AstraZeneca? Irresponsabile

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 19 marzo 2021) Federico Garau Il dott. Scoglio, dopo le critiche mosse al sistema di individuazione del Covid tramite i, se lacontro la scelta di riaprire adLo stop al vaccinocontinua a far discutere. E nel dibattito non poteva mancare la posizione del dottor Stefano Scoglio che - dopo aver sostenuto l'inaffidabilità del sistema dei- stavolta se lacon l'Ema e la scelta di molti Paesi di tornare a somministrare il siero. Affermazioni forti, quelle dello scienziato, che arriva addirittura a parlare di una "decisione", scagliandosi direttamente contro l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) nonostante le rassicurazioni da questa fornite ai pazienti di tutto il Continente. Il vaccino ...