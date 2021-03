I nuovi colori delle regioni da Lunedì (Di venerdì 19 marzo 2021) La mappa dell’Italia i nuovi colori delle regioni, zona rossa e zona arancione, nessuna gialla e nessuna bianca (da Lunedì 22 marzo) Zona rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, PA Trento, Piemonte, Puglia, Veneto. Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, PA Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle Aosta, Sardegna e Molise Zona gialla: nessuna Zona bianca: nessuna L'articolo proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di venerdì 19 marzo 2021) La mappa dell’Italia i, zona rossa e zona arancione, nessuna gialla e nessuna bianca (da22 marzo) Zona rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, PA Trento, Piemonte, Puglia, Veneto. Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, PA Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle Aosta, Sardegna e Molise Zona gialla: nessuna Zona bianca: nessuna L'articolo proviene da Quotidianpost.

AngelaGargoyle : RT @ultimenotizie: #Sardegna e #Molise passeranno in zona arancione, mentre viene prorogata l’ordinanza in scadenza relativa all’area rossa… - QuotidianPost : I nuovi colori delle regioni da Lunedì - laterza_vito : I nuovi colori delle Regioni a partire da lunedì - ultimenotizie : #Sardegna e #Molise passeranno in zona arancione, mentre viene prorogata l’ordinanza in scadenza relativa all’area… - irejdoc1897 : RT @SkyTG24: Dopo i nuovi dati dell'Iss, per cui l'incidenza del virus sta aumentando a livello nazionale, arrivano i cambi di colore con l… -