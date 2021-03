Honda aiuta gli automobilisti a compiere scelte sostenibili

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tre quarti degli italiani (74%) crede che la propria prossima auto sarà un’ibrida, eppure nonostante le ferme intenzioni green più della metà (58%) di chi guida un modello Diesel o benzina ritiene di non saperne ancora abbastanza per essere in grado di passare alla tecnologia elettrificata. La ricerca commissionata daindica che sia proprio questo gap informativo il motivo per il quale la media temporale con cui un’automobilista italiano decide di acquistare un modello ibrido è di 12 mesi. Con l’obiettivo dire gliitaliani ae acquistare una vettura a basse emissioni,Italia ha sviluppato il quiz “What’s Your Gap?”; un test in grado di incrociare attitudini personali come l’essere più o meno aperti alle ...