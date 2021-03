Freddo, colpo di coda dell'inverno: neve a bassa quota in Piemonte (Di venerdì 19 marzo 2021) Il colpo di coda dell'inverno si sta facendo sentire in diverse regioni italiane, con le temperature in netto calo. In Piemonte questa mattina nevischio e neve anche a bassa quota: il fenomeno ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) Ildisi sta facendo sentire in diverse regioni italiane, con le temperature in netto calo. Inquesta mattina nevischio eanche a: il fenomeno ...

Advertising

Soverato : Colpo di coda dell’inverno in Calabria, freddo e neve sulle zone montane e a bassa quota - SibillaeApollo : @GFT78 Mah...da me fa un freddo...speriamo sia l'ultimo colpo di coda ?? - Prvide : Vado a correre due (2) volte, mi becco un colpo di freddo e ora ho la tosse e il naso che cola, @ dio ho capito che… - ilmeteoit : #Sky-Tg24 assieme a iLMeteo per previsioni professionali! - Angess97 : Io convinta fosse una ricondivisione e niente un colpo al cuore, a freddo Madonna se vi amo. ?? #prelemi… -