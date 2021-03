Focolaio all' Inter | salta la gara con il Sassuolo

Advertising

TConcilianti : RT @franvanni: Ats Milano segnala: “Nel gruppo squadra un focolaio Covid”. E un “elevato rischio di circolazione di varianti virali più con… - spalletters : RT @franvanni: Ats Milano segnala: “Nel gruppo squadra un focolaio Covid”. E un “elevato rischio di circolazione di varianti virali più con… - alessiofrau : RT @franvanni: Ats Milano segnala: “Nel gruppo squadra un focolaio Covid”. E un “elevato rischio di circolazione di varianti virali più con… - Lorenz_accio : RT @sportli26181512: Covid, Giacomo Ferri positivo: l’ex Torino è ricoverato: Il fratello maggiore di Riccardo si trova da due giorni all’o… - danisailor7 : RT @franvanni: Ats Milano segnala: “Nel gruppo squadra un focolaio Covid”. E un “elevato rischio di circolazione di varianti virali più con… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio all

di Mattia Todisco Quattro positivi e chissà che non ce ne siano altri, visto che oggi'Inter arriveranno i risultati dei tamponi molecolari fatti dal resto della squadra. De Vrij e ...une ...'interno della squadra padrona di casa c'è unepidemico di Covid - 19 .Il commissario tecnico della nazionale danese, Kasper Hjulmand, ha deciso di non convocare Eriksen per la prossima partita, alla luce del focolaio Inter in corso di ...Positivi anche De Vrij e Vecino: stop Ats e rinvio della Lega per evitare dispute. Squadra in quarantena e caos nazionali, recupero il 7 aprile?