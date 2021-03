Draghi in ritardo di 2 ore e mezza in conferenza stampa. Come accadeva con Conte (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono le 17.30 di un venerdì di metà marzo. L’Italia è ancora per metà rossa, i cittadini attendono la prima conferenza stampa del loro nuovo premier, la prima da quando è subentrato a Palazzo Chigi prendendo il posto di chi invece ne macinava quasi una a settimana, di conferenze: Giuseppe Conte. Mario Draghi prima di tenerne una ha aspettato più di un mese: nel frattempo ha varato un nuovo dpcm e un decreto che ha tinto di rosso quasi tutto il Paese fino a dopo Pasqua; ha accelerato, sospeso e riavviato una difficile e vitale campagna vaccinale; modificato quasi completamente gli organismi di gestione dell’emergenza sanitaria, dal Cts ai vertici della Protezione Civile. Lo stile del primo incontro ufficiale con i cronisti è diverso rispetto a quello di Conte: il timbro di voce, il modo in cui impugna ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono le 17.30 di un venerdì di metà marzo. L’Italia è ancora per metà rossa, i cittadini attendono la primadel loro nuovo premier, la prima da quando è subentrato a Palazzo Chigi prendendo il posto di chi invece ne macinava quasi una a settimana, di conferenze: Giuseppe. Marioprima di tenerne una ha aspettato più di un mese: nel frattempo ha varato un nuovo dpcm e un decreto che ha tinto di rosso quasi tutto il Paese fino a dopo Pasqua; ha accelerato, sospeso e riavviato una difficile e vitale campagna vaccinale; modificato quasi completamente gli organismi di gestione dell’emergenza sanitaria, dal Cts ai vertici della Protezione Civile. Lo stile del primo incontro ufficiale con i cronisti è diverso rispetto a quello di: il timbro di voce, il modo in cui impugna ...

Advertising

NicolaMorra63 : Tanti che hanno sostenuto convintamente la nascita del governo #Draghi ora criticano il ritardo con cui è iniziato… - fcister69 : RT @RennaNietta: Mi rivolgo ai giornalisti, per mesi avete fracassato gli zebedei per il ritardo delle dirette di #Conte e oggi che #Draghi… - Fabio_V79 : RT @genx52: @fanpage Conferenza stampa di #draghi con quasi 3 ore di ritardo: come possiamo sperare che chi non è in grado di presentarsi i… - zazoomblog : Criticavano Conte per il ritardo in conferenza stampa ma anche Draghi si fa attendere 2 ore e mezza - #Criticavano… - Fabio_V79 : RT @RennaNietta: Mi rivolgo ai giornalisti, per mesi avete fracassato gli zebedei per il ritardo delle dirette di #Conte e oggi che #Draghi… -