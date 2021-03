Decreto sostegno, Min. Orlando: “rafforzamento reddito d’emergenza” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il reddito di emergenza rientra nel prossimo Decreto sostegno per tre mensilità, con nuovi requisiti. Novità annunciate dal ministro del Lavoro e del Welfare Andrea Orlando. Entro la fine del mese di marzo è anche previsto un confronto con le parti sociali che dovrebbe servire ad avviare l’intervento sugli ammortizzatori sociali. Un considerevole rafforzamento del reddito di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi al governo, oggi ci sarà la fiducia? Covid19 Bozza Dpcm, possibile apertura cinema e teatri a marzo Nuovo Dpcm firmato dal governi Draghi in vigore fino a Pasquetta. Sì al processo a Salvini Joe Biden presidente, le reazioni della politica italiana Berlusconi propone al ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Ildi emergenza rientra nel prossimoper tre mensilità, con nuovi requisiti. Novità annunciate dal ministro del Lavoro e del Welfare Andrea. Entro la fine del mese di marzo è anche previsto un confronto con le parti sociali che dovrebbe servire ad avviare l’intervento sugli ammortizzatori sociali. Un considerevoledeldi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi al governo, oggi ci sarà la fiducia? Covid19 Bozza Dpcm, possibile apertura cinema e teatri a marzo Nuovo Dpcm firmato dal governi Draghi in vigore fino a Pasquetta. Sì al processo a Salvini Joe Biden presidente, le reazioni della politica italiana Berlusconi propone al ...

Advertising

QuiMediaset_it : Alle 17.15 su #Rete4 @giusbrindisi conduce 'Speciale #TG4 - Gli aiuti di Draghi' per seguire la diretta della confe… - borghi_claudio : Oggi a Milano primi fiori e ultime aperture dei poveri negozianti che tentavano di fare qualche vendita disperata.… - ItaliaViva : L'obiettivo è far ripartire il Paese con la vaccinazione, con il sostegno economico e con gli investimenti. Il Decr… - msarigu72 : RT @OGiannino: Come si vede, i dissensi tra partiti eterogenei e che non hanno affatto cambiato testa pesano eccome, sul governo Draghi...… - OGiannino : Come si vede, i dissensi tra partiti eterogenei e che non hanno affatto cambiato testa pesano eccome, sul governo D… -