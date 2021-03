Crotone, Cosmi: “Salvezza? Non dobbiamo farci condizionare dai risultati degli altri” (Di venerdì 19 marzo 2021) Serse Cosmi è pronto alla sfida del suo Crotone contro il Bologna. Il tecnico dei calabresi ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei media in vista della 28^ giornata di Serie A contro i rossoblù di Mihajlovic.Crotone-Bologna, parla Cosmicaption id="attachment 939465" align="alignnone" width="792" Serse Cosmi (Getty Images)/caption"Non dobbiamo pensare agli altri, non dobbiamo fare l'errore di guardare alle nostre rivali per la Salvezza. Farlo vorrebbe dire che siamo deboli", ha esordito Cosmi. "Se ci abbattiamo per un risultato positivo dei rivali sbagliamo"."La nostra difesa? I dati parlano chiaro. Subiamo molti gol. Non si tratta solo della difesa. Si tratta di un discorso più completo. La ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 marzo 2021) Serseè pronto alla sfida del suocontro il Bologna. Il tecnico dei calabresi ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei media in vista della 28^ giornata di Serie A contro i rossoblù di Mihajlovic.-Bologna, parlacaption id="attachment 939465" align="alignnone" width="792" Serse(Getty Images)/caption"Nonpensare agli, nonfare l'errore di guardare alle nostre rivali per la. Farlo vorrebbe dire che siamo deboli", ha esordito. "Se ci abbattiamo per un risultato positivo dei rivali sbagliamo"."La nostra difesa? I dati parlano chiaro. Subiamo molti gol. Non si tratta solo della difesa. Si tratta di un discorso più completo. La ...

Advertising

ItaSportPress : Crotone, Cosmi: 'Salvezza? Non dobbiamo farci condizionare dai risultati degli altri' - - GruppoEsperti : #Crotone, assenza pesante per Serse #Cosmi #Ounas #CrotoneBologna #Fantacalcio - InCronaca : Il nuovo #Crotone spaventa il @BfcOfficialPage. Nella sfida di sabato allo Scida la rivoluzione di #Cosmi, con atta… - ProfidiAndrea : ?? #Crotone, si ferma Ounas! Due rientri per #Cosmi verso il #Bologna ???? 'L'algerino non ha preso parte all'allename… - ChiaraBast : RT @Immoderati: Serse Cosmi, allenatore del Crotone, è stato squalificato dal giudice sportivo per aver bestemmiato. 'Fino a prova contrari… -