Coronavirus, Norvegia e Svezia frenano su Astrazeneca: stop per un'altra settimana. Parigi torna in lockdown per un mese (Di venerdì 19 marzo 2021) Norvegia Ansa/RUNGROJ YONGRIT Una confezione del vaccino anti Covid prodotto da AstrazenecaLo stop ad Astrazeneca resta in vigore in Norvegia e Svezia Norvegia e Svezia hanno deciso di aspettare ulteriori verifiche sul vaccino Astrazeneca prima di ripartire con le somministrazioni nei rispettivi Paesi. Il via libera sulla sicurezza del vaccino anti Covid da parte dell'Ema non è bastato a convincere le autorità sanitarie norvegesi e svedesi a sgombrare il campo dai dubbi sui rischi per gli effetti collaterali, dopo alcuni casi di trombosi verificatisi dopo la somministrazione del vaccino. Il Norwegian Institute of Public Health, l'istituto norvegese di sanità pubblica, ha detto di «aver preso atto» dei risultati delle prime ...

