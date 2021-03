Chi e perché ha voluto affossare il Denaro con un esposto anonimo? (Di venerdì 19 marzo 2021) Questa volta scrivo per fatto personale. E l’impulso arriva dall’assoluzione con formula piena dell’ex segretario generale della Cisl campana, Lina Lucci, dopo cinque anni di gogna, la perdita dell’incarico, il blocco della carriera e tutto quello che è normalmente connesso a un processo che nasce da accuse infamanti che poi si scopre con sempre maggiore puntualità essere false. Anche io ho subito i miei bravi processi (due, uno civile incardinato presso la Corte dei Conti e uno penale) venendo assolto in entrambi i casi con formula piena e sentenze passate in giudicato e quindi definitive. Una soddisfazione piena dal punto di vista personale che non cancella tuttavia il disappunto per la distruzione di un gruppo editoriale, quello del Denaro, che quest’anno avrebbe compiuto 30 anni di attività se uno sgangherato esposto anonimo del ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 marzo 2021) Questa volta scrivo per fatto personale. E l’impulso arriva dall’assoluzione con formula piena dell’ex segretario generale della Cisl campana, Lina Lucci, dopo cinque anni di gogna, la perdita dell’incarico, il blocco della carriera e tutto quello che è normalmente connesso a un processo che nasce da accuse infamanti che poi si scopre con sempre maggiore puntualità essere false. Anche io ho subito i miei bravi processi (due, uno civile incardinato presso la Corte dei Conti e uno penale) venendo assolto in entrambi i casi con formula piena e sentenze passate in giudicato e quindi definitive. Una soddisfazione piena dal punto di vista personale che non cancella tuttavia il disappunto per la distruzione di un gruppo editoriale, quello del, che quest’anno avrebbe compiuto 30 anni di attività se uno sgangheratodel ...

Advertising

DSantanche : Ora basta! Lo Stato continua a penalizzare le stesse categorie lavorative, ma se ti obbliga a chiudere deve poi sub… - LiaQuartapelle : Chi lavora da casa lavora. Non può occuparsi dei figli. Basta pretendere dai genitori e soprattutto dalle madri lav… - LauraGaravini : #Descalzi e #Scaroni assolti è una buona notizia. Per l'Italia, perché @eni è un orgoglio italiano nel mondo. E per… - bronzoceleste : RT @piperxblack: Posso dirlo? Lo dico Abolirei la festa del papà e la festa della mamma dalle scuole perché mette solo a disagio i bambini… - GuidoCrosetto : Io invito chi non l’abbia fatto a leggere IlSistema di @alesallusti. Leggetelo tenendo conto che non ci sono state… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi perché Astrazeneca, non serve l'aspirina prima del vaccino. Nessun rischio per chi prende la pillola. I consigli Cts ... nemmeno per chi assume la pillola anticoncezionale néper chi ha altre coagulopatie, non sono ... La campagna di vaccinazione può ora entrare nel vivo anche perché a metà aprile un nuovo quarto vaccino ...

WhatsApp: ancora novità per i messaggi vocali Il fatto che la funzione sia utile e ben voluta dagli utenti è dimostrato dai feedback positivi da chi l'ha provata e anche dal fatto che Telegram , diretta concorrente di WhatsApp , dispone di ...

Perché le offese di Ilaria Cucchi a Salvini sono «giustificate» Il Sole 24 ORE ... nemmeno perassume la pillola anticoncezionale néperha altre coagulopatie, non sono ... La campagna di vaccinazione può ora entrare nel vivo anchea metà aprile un nuovo quarto vaccino ...Il fatto che la funzione sia utile e ben voluta dagli utenti è dimostrato dai feedback positivi dal'ha provata e anche dal fatto che Telegram , diretta concorrente di WhatsApp , dispone di ...