Camera di commercio di Napoli, intesa col Comune per dimezzare i tempi delle pratiche burocratiche

Semplificare le procedure, snellire gli adempimenti riducendoli del 50% e comprimere i tempi di attesa. È questo il risultato della convenzione formalizzata dalla Camera di commercio con il Comune di Napoli che diventerà operativa da martedì. In sostanza, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, imprese e professionisti potranno usufruire di una modulistica omogenea, di riferimenti immediati e di una semplificazione delle procedure. "La Camera di commercio, che è la casa delle imprese, è attiva per intervenire nell'ottica di contrastare la burocrazia che danneggia le imprese esistenti e quelle che vogliono nascere – ha dichiarato il presidente della Camera di commercio di

