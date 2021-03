Bloccati WhatsApp e Instagram Ecco cosa è successo alle due piattaforme

(Di venerdì 19 marzo 2021)siache. Per circa un’ora le due app del gruppo guidato da Mark Zuckerberg sono risultate irraggiungibili. Come segnalato dal sito Downdetector a partire d18.00 sono tantissime le segnalazioni di un malfunzionamento su. Come da prassi, molti utenti si sono riversando su Twitter dove gli hashtag #down e #down sono saliti in cimatendenze, occupando il primo e il secondo posto. L’allarme è rientrato verso le 19.00, quando le app hanno ricominciato a funzionare e il numero delle segnalazioni è diminuito. Molti utenti, anche se con volumi minori, hanno segnalato problemi anche con Facebook. March 19, 2021 Leggi anche:, torna ...

ferrazza : Bloccati Whatsapp e Instagram. Si erano appena vaccinati. - taljsca : RT @yhajoon: Tutti :whatsapp e instagram si sono bloccati per mezz'ora Io che ho passato le ultime quattro ore al computer e non mi sono ne… - fdrc_86 : RT @ferrazza: Bloccati Whatsapp e Instagram. Si erano appena vaccinati. - MarchesiMattia : RT @ferrazza: Bloccati Whatsapp e Instagram. Si erano appena vaccinati. - 2_30_Am_ : WhatsApp e Instagram che si sono bloccati:io che dormivo?? #whatsappdown #instagramdown

...per, Instagram e Facebook in Italia e in diversi Paesi del mondo, la situazione è tornata alla normalità. I social sono rimasti in down per oltre un'ora, con aggiornamentio a ...Social Media in tilt,bloccato. Utenti nel caos