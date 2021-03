ATP Acapulco, Lorenzo Musetti da capogiro! Elimina anche Grigor Dimitrov e irrompe in semifinale! (Di venerdì 19 marzo 2021) Non svegliateci! Lorenzo Musetti si regala un altro capolavoro e continua la propria avventura nell’ATP di Acapulco (Messico). Un torneo che ricorderà per sempre Lorenzo perché la vittoria nei quarti di finale contro il n.16 del mondo Grigor Dimitrov è di rilievo come il 6-4 7-6 (3) testimonia. “L’illusionista” di Carrara, prendendo in prestito un nickname di un nostro collega, ha colpito ancora ed è stato il bulgaro a cadere sotto i colpi raffinati ed efficaci dell’italiano che ha conquistato così la sua seconda semifinale in carriera nel circuito ATP, la prima di un 500, e con questo risultato entra di diritto in top-100 nella classifica mondiale (n.94 virtuale). Sulla sua strada ci sarà ad attenderlo il n.5 del mondo Stefanos Tsitsipas e a questo punto perché smettere di ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Non svegliateci!si regala un altro capolavoro e continua la propria avventura nell’ATP di(Messico). Un torneo che ricorderà per sempreperché la vittoria nei quarti di finale contro il n.16 del mondoè di rilievo come il 6-4 7-6 (3) testimonia. “L’illusionista” di Carrara, prendendo in prestito un nickname di un nostro collega, ha colpito ancora ed è stato il bulgaro a cadere sotto i colpi raffinati ed efficaci dell’italiano che ha conquistato così la sua seconda semifinale in carriera nel circuito ATP, la prima di un 500, e con questo risultato entra di diritto in top-100 nella classifica mondiale (n.94 virtuale). Sulla sua strada ci sarà ad attenderlo il n.5 del mondo Stefanos Tsitsipas e a questo punto perché smettere di ...

Advertising

OA_Sport : #ATP #Acapulco Lorenzo Musetti non si ferma più! Battuto Dimitrov e semifinale contro Tsitsipas. Emozione pura il n… - GeorgeSpalluto : Semifinali Atp Acapulco [1] Stefanos Tsitsipas vs. [Q] Lorenzo Musetti Diminik Koepfer vs. [2] Alexander Zverev… - elisaasciotii : RT @lorenzofares: M U S E T T I ??????????? Ad #Acapulco ???? Lorenzo fa la Storia: batte anche Grigor Dimitrov ???? (64 76) e lancia la sfida a Ts… - LucaMartellucc1 : Super prestazione di #Musetti che ad Acapulco batte Dimitrov in due set e raggiunge la sua prima semifinale in un A… - miriamdmx : RT @lorenzofares: M U S E T T I ??????????? Ad #Acapulco ???? Lorenzo fa la Storia: batte anche Grigor Dimitrov ???? (64 76) e lancia la sfida a Ts… -