America’s Cup, Ineos sarà Challenger of Record. Regola sulla nazionalità anti-Alinghi, AC75 confermati (Di venerdì 19 marzo 2021) Era ormai il segreto di Pulcinella, ora è arrivata anche l’ufficialità: saranno i britannici di Ineos Team UK a ricoprire il ruolo di Challenger of Record dei Defender di Emirates Team New Zealand per la prossima edizione dell’America’s Cup, di cui ancora non si conoscono né la data né la sede. “Il Royal New Zealand Yacht Squadron ha ricevuto e accettato la sfida per la 37ma edizione dell’America’s Cup dai nostri amici britannici di lunga data del Royal Yacht Squadron Racing“, ha dichiarato il commodoro Aaron Young. Ricordiamo che la compagine inglese è finanziata dal pluri-miliardiario Sir James Ratcliffe, una persona che, quando si mette in testa una cosa, spesso la ottiene (basti guardare ai successi a raffica ottenuti dalla Ineos nel ciclismo). E’ stato comunicato che il luogo e la ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Era ormai il segreto di Pulcinella, ora è arrivata anche l’ufficialità: saranno i britannici diTeam UK a ricoprire il ruolo diofdei Defender di Emirates Team New Zealand per la prossima edizione dell’Cup, di cui ancora non si conoscono né la data né la sede. “Il Royal New Zealand Yacht Squadron ha ricevuto e accettato la sfida per la 37ma edizione dell’Cup dai nostri amici britannici di lunga data del Royal Yacht Squadron Racing“, ha dichiarato il commodoro Aaron Young. Ricordiamo che la compagine inglese è finanziata dal pluri-miliardiario Sir James Ratcliffe, una persona che, quando si mette in testa una cosa, spesso la ottiene (basti guardare ai successi a raffica ottenuti dallanel ciclismo). E’ stato comunicato che il luogo e la ...

