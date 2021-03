6 italiani su 10 non vogliono più vaccinarsi con AstraZeneca, nonostante le rassicurazioni di EMA | VIDEO (Di venerdì 19 marzo 2021) “Giusto sospendere AstraZeneca?” E ancora: “Con il via libera di EMA ti faresti il vaccino AstraZeneca?” Sono le domande poste da Index in un sondaggio rivolto agli italiani sul caso dei vaccini AstraZeneca e diffuso ieri sera da Corrado Formigli a PiazzaPulita. E i risultati vanno al di là di ogni più tetra previsione. Alla prima domanda, se fosse giusto, cioé, sospendere il vaccino incriminato, l’esito è stato tutto sommato prevedibile: 62,3% degli intervistati ha risposto di sì, contro il 31,4% secondo cui invece la decisione sia stata presa in modo troppo precipitoso e antiscientifico. Ma a sorprendere di più è l’esito della seconda domanda, all’apparenza meno scontata ma che ha avuto più o meno gli stessi identici risultati. Il 61,4% degli italiani intervistati dichiara, infatti, che non si ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Giusto sospendere?” E ancora: “Con il via libera di EMA ti faresti il vaccino?” Sono le domande poste da Index in un sondaggio rivolto aglisul caso dei vaccinie diffuso ieri sera da Corrado Formigli a PiazzaPulita. E i risultati vanno al di là di ogni più tetra previsione. Alla prima domanda, se fosse giusto, cioé, sospendere il vaccino incriminato, l’esito è stato tutto sommato prevedibile: 62,3% degli intervistati ha risposto di sì, contro il 31,4% secondo cui invece la decisione sia stata presa in modo troppo precipitoso e antiscientifico. Ma a sorprendere di più è l’esito della seconda domanda, all’apparenza meno scontata ma che ha avuto più o meno gli stessi identici risultati. Il 61,4% degliintervistati dichiara, infatti, che non si ...

