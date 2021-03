Uomini e Donne e Amici non vanno in onda oggi: il motivo è serio (Di giovedì 18 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nella giornata di oggi giovedì 18 marzo due programmi di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’ e ‘Amici’ non vanno in onda: ecco il motivo Uomini e Donne e Amici sono due dei programmi di Maria De Filippi più amati e seguiti dal pubblico. Da anni le due trasmissioni allietano i pomeriggi dei telespettatori, tuttavia, oggi giovedì 18 Leggi su youmovies (Di giovedì 18 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nella giornata digiovedì 18 marzo due programmi di Maria De Filippi ‘’ e ‘’ nonin: ecco ilsono due dei programmi di Maria De Filippi più amati e seguiti dal pubblico. Da anni le due trasmissioni allietano i pomeriggi dei telespettatori, tuttavia,giovedì 18

Advertising

poliziadistato : #18marzo 2020 #Bergamo Un'immagine indelebile nella mente di tutti. Oggi #GiornataNazionale in memoria vittime da… - THEREALSCANDAL : Siamo nel 2021, 2-0-2-1 ed esistono ancora persone che guardano schifati due donne o due uomini mano per mano. Ma t… - riotta : In Lombardia nel 2021 le donne fanno i lavori domestici gli uomini no. Aspetto i commenti sdegnati degli intellettu… - rajnyseason : non voglio dire che bisogni insultare gli uomini, ma neanche dire che gli uomini sono più oppressi delle donne quan… - LaPrimaManina : @RPiconcelli Camice nere della rivoluzione. Uomini e donne di tutt'Italia -