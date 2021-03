Torna a farsi sentire Raghad Hussein, figlia maggiore di Saddam (Di giovedì 18 marzo 2021) Quando è nata, il 2 settembre 1968, la carriera politica di suo padre era ancora agli inizi. Lei, Raghad Hussein, è la figlia maggiore di Saddam Hussein, terzogenita in assoluto dopo Uday e Qusay. Oggi ha 52 anni e da 18, da quando cioè gli americani hanno fatto nel 2003 il loro ingresso a Baghdad, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 18 marzo 2021) Quando è nata, il 2 settembre 1968, la carriera politica di suo padre era ancora agli inizi. Lei,, è ladi, terzogenita in assoluto dopo Uday e Qusay. Oggi ha 52 anni e da 18, da quando cioè gli americani hanno fatto nel 2003 il loro ingresso a Baghdad, InsideOver.

Advertising

shitchlamydia : @rebeisgoingmad torna a farsi i fatti suoi - rebeisgoingmad : ma secondo voi quando sparisce così sta su Twitter a leggere i commenti o esce e torna a farsi i fatti suoi? - saniecatboy : @PR0MISAN prima va mezzo nudo a fare i buchi sul palcoscenico e poi torna a casa a farsi le coccoline con nana? - nmartinelli : @OGiannino A me non pare ottimo. Se non sai cambiare i processi non accettare l’incarico. La PA non cambia da sola,… - frequila : da quando sto su twitter la mia autostima è andata a farsi un giro e mi sa che non torna più come fate a essere così bellx -